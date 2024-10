Dai 18 gol nel Milan alla Serie B, ma a Como è rinato Cutrone | VIDEO

Patrick Cutrone, dopo aver lasciato il Milan, si era un po' perso. A Como, in Serie B, è tornato bomber e anche nella massima serie vola

Nella stagione 2017-2018 Patrick Cutrone è stato il miglior marcatore del Milan con 18 gol tra campionato e coppe. Poi, ceduto al Wolverhampton, si è perso tra un prestito e l'altro, prima del nuovo exploit a Como in Serie B. Ed ora, tornato in Serie A, continua a volare. E se fosse arrivata, una volta per tutta, l'ora di Patrick? Guarda il video di 'GazzettaTV'