Community Shield, Arsenal batte Manchester City: il commento | VIDEO

L'Arsenal di Mikel Arteta ha vinto il Community Shield ieri a Wembley battendo il Manchester City ai rigori. Il commento della 'rosea'

Ieri pomeriggio, a Wembley, si è disputata la finale del Community Shield 2023 tra l'Arsenal di Mikel Arteta e il Manchester City di Pep Guardiola. In vantaggio al 77' con una prodezza di Cole Palmer, i 'Citizens' si sono fatti raggiungere al 101' da Leandro Trossard (tiro deviato in rete da Manuel Akanji). Ai calci di rigore, poi, hanno vinto i 'Gunners' per 4-1. Il commento di Davide Chinellato, corrispondente de 'La Gazzetta dello Sport' da Londra, in questo video