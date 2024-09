Da Pelé a CR7: come sono cambiate le esultanze dei calciatori | VIDEO

Da Pelé a Cristiano Ronaldo, le esultanze dei calciatori - nella storia - sono cambiate, e molto. Ecco le più iconiche in questo video

Il "Sium" di Cristiano Ronaldo è l'esempio più famoso tra le esultanze "personalizzate", che sono diventate la norma per i calciatori contemporanei. In passato, però, i gol venivano celebrati in modo molto più spontaneo. Ecco quando, come e perché è avvenuto il cambiamento in questo video di 'GazzettaTV'