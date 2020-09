Milan-Bodø/Glimt, Colombo a segno subito

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Lorenzo Colombo, classe 2002, ha sostituito Zlatan Ibrahimovic in Milan-Bodø/Glimt di giovedì sera. Colombo ha sfruttato bene l’occasione, andando in rete al 32′, in tap-in su assist di tacco di Hakan Çalhanoglu. Prima rete per Colombo in prima squadra. Vediamo gli scatti del suo gol in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.