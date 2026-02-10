Cissè e Massolin: Milan e Inter, chi ha fatto il vero colpo di calciomercato?

Il Milan e l'Inter, nell'ultimo calciomercato invernale, hanno preso Alphadjo Cissè e Yanis Massolin, lasciandoli in prestito in Serie B

Anche i grandi club hanno cambiato prospettiva. Inter e Milan lo hanno certificato, nell'ultimo calciomercato invernale, con i colpi Yanis Massolin dal Modena e Alphadjo Cissé dal Catanzaro: la Serie B è tornata a essere una miniera credibile di talento pronto, non solo un serbatoio di scommesse. Se l’operazione dei nerazzurri non può essere definita “baby” - Massolin è un classe 2002 - quella dei rossoneri guarda apertamente al futuro: Alphadjo Cissé è un 2006, un vero next gen. Profili diversi per struttura fisica, ruolo e qualità tecniche, ma accomunati da due fattori chiave: la destinazione, Milano, e la strategia del club. Investire ora per farli giocare subito, accelerarne il percorso e ritrovarli pronti a giugno. La domanda, però, resta inevitabile: sono già pronti per la Serie A? Proviamo a capirlo insieme in questo video