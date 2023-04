5 italiane nelle semifinali europee, la Serie A le celebra così | VIDEO

Milan e Inter in semifinale di Champions League; Juventus e Roma in quella di Europa League, la Fiorentina in quella di Conference League

Con il contributo di Fabio Capello, Fabio Cannavaro e Luca Toni, la Lega Serie A celebra la qualificazione di cinque squadre italiane alle semifinali delle rispettive coppe europee: il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi in Champions League, quindi la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho in Europa League e, infine, la Fiorentina di Vincenzo Italiano in Conference League. Guarda il video promozionale