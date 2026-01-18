PIANETAMILAN i nostri video Chievo-Milan Futuro, Chaka Traorè: “Eravamo sul pezzo, volevamo vincere a tutti i costi”
MILAN FUTURO
Chievo-Milan Futuro, Chaka Traorè: “Eravamo sul pezzo, volevamo vincere a tutti i costi”
01:00
Chaka Traorè, attaccante del Milan Futuro, ha parlato al termine della trasferta vinta per 3-1 in casa del Chievo Verona. Ecco le sue parole
Chaka Traorè, attaccante del Milan Futuro, ha parlato al termine della trasferta vinta per 3-1 in casa del Chievo Verona nell'ultimo turno di Serie D grazie alla sua doppietta ed al gol di Emanuele Sala. Ecco le sue parole in questo video