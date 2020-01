VIDEO MILAN – Il Chelsea ha festeggiato i 50 anni dalla prima FA Cup con una splendida divisa andata a ruba in Inghilterra che richiama quella storica totalmente blue. È solo l’ultimo esempio di una prassi diventata anche un business per i club di tutto il mondo. Le maglie sono celebrate come opere d’arte, come si vede in questo video e come ha fatto anche il Milan con quella a righe sottili.

