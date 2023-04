Chelsea, Lampard difende Enzo Fernández: “Dategli tempo” | VIDEO

Frank Lampard, nella conferenza stampa della vigilia di Chelsea-Brentford di Premier League, ha parlato molto bene di Enzo Fernández

Il Milan, come si ricorderà, aveva trattato Enzo Fernández la scorsa estate come alternativa a Renato Sanches. Quando, però, il giocatore ha capito di dover aspettare troppo a lungo una mossa dei rossoneri, aveva deciso di lasciare il River Plate per il Benfica. La sua esperienza in Portogallo è durata appena qualche mese. A gennaio 2023, infatti, per oltre 120 milioni di euro, Enzo Fernández ha sposato il progetto del Chelsea. A Londra, però, non si è inserito ancora bene. Ieri, nella conferenza stampa della vigilia di Chelsea-Brentford di Premier League, il manager dei 'Blues', Frank Lampard, ha difeso l'argentino, definendolo un talento. Guarda il video