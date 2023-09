Leeds-Sheffield Wednesday 0-0, che belle parate per Vásquez! VIDEO

Devis Vásquez, portiere del Milan in prestito allo Sheffield Wednesday, decisivo per il pari ad Elland Road nell'ultimo turno di Championship

Devis Vásquez, classe 1998, si è trasferito in prestito secco dal Milan allo Sheffield Wednesday nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Il portiere colombiano, a quanto pare, si sta ben disimpegnando nella Championship inglese a difesa della porta degli 'Owls'. In questo video, diffuso dal club stesso sui propri canali social ufficiali, vediamo alcune belle parate di Vásquez in occasione della partita di campionato pareggiata 0-0 sabato pomeriggio ad 'Elland Road', campo del Leeds United