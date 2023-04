Champions, Milan-Inter: le squadre della semifinale del 2003 | VIDEO

Milan e Inter tornano a sfidarsi in una semifinale di Champions League dopo 20 anni dall'ultima volta: era il 2003

Milan e Inter si sfideranno nelle semifinali di Champions League: l'ultima volta nel lontano 2003. I rossoneri giocavano con un 4-3-1-2. In porta Dida, con Costacurta, Nesta, Maldini e Kaladze in difesa. Gattuso, Brocchi e Seedorf a centrocampo. Rui Costa unico trequartista a supporto di Shevchenko e Inzaghi. L'Inter giocava con un 4-4-2, con in porta Toldo. In difesa Coco, Cannavaro, Materazzi e Cordoba. Emre e Zanetti sugli esterni, con Di Biagio e Conceicao sulla mediana. In attacco la coppia Crespo-Recoba