Porto-Inter, Skriniar in gruppo. Inzaghi, un dubbio in attacco | VIDEO

Domani sera alle ore 21:00 al Do Dragão si giocherà Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il punto sui nerazzurri

Domani sera, martedì 14 marzo, alle ore 21:00 all'Estádio Do Dragão si giocherà Porto-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri partiranno dall'1-0 maturato all'andata, a 'San Siro', grazie ad un gol di Romelu Lukaku verso la fine della gara. Oggi allenamento con la novità Milan Skriniar: il difensore slovacco, fuori da un paio di settimane, si è allenato in gruppo. Il tecnico Simone Inzaghi, inoltre, non ha ancora deciso chi far giocare in attacco. Il video di Andrea Ramazzotti ('La Gazzetta dello Sport')