Newcastle-Milan, infortuni per entrambi e un tabù inglese: il punto | VIDEO

Mercoledì sera si disputerà Newcastle-Milan di Champions League e sarà un vero e proprio spareggio internazionale per le due squadre

Mercoledì si decide il destino europeo del Milan in Champions League con lo scontro diretto contro il Newcastle al 'St James' Park'. In un momento così delicato della stagione, entrambe le squadre hanno diverse defezioni, ma la situazione degli inglesi regala qualche speranza in più ai rossoneri. Il punto a cura di Francesco Pietrella per 'La Gazzetta dello Sport'