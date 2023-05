Capello: “L’Inter può creare problemi al Manchester City” | VIDEO

Fabio Capello, ex allenatore ed oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter

La finale della Champions League 2022-2023, il prossimo sabato 10 giugno a Istanbul (Turchia) sarà tra il Manchester City di Pep Guardiola e l'Inter di Simone Inzaghi. I 'Citizens' si sono sbarazzati del Real Madrid (1-1 e 4-0), i nerazzurri dei cugini del Milan (2-0 e 1-0). Negli studi di 'Sky Sport', Fabio Capello, ex allenatore ed oggi opinionista, ha espresso il suo parere sulla sfida che in molti, ad onor del vero, vedono già indirizzata in partenza. Ecco il video con le sue dichiarazioni