Champions League – Lione, Garcia: “Juventus? Arriviamo riposati”

VIDEO – Rudi Garcia ritornerà ad affrontare la Juventus dopo l’esperienza alla Roma. Questa volta lo farà in Champions League con il suo Lione, in un match valido per gli Ottavi di Finale. L’allenatore, in conferenza stampa, ha voluto ringraziare la Federazione francese per aver anticipato la partita di campionato al venerdì. In questo modo i giocatori avranno più tempo per riposare, così da arrivare al meglio ad una sfida che non sarà di certo facile.

