Champions, Juventus eliminata. Pirlo: “CR7 male? Capita” | VIDEO

Juve fuori dalla Champions: le parole di Pirlo su Ronaldo

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha giustificato la brutta prova offerta ieri sera da Cristiano Ronaldo contro il Porto. “Peccato che non ci abbia portato alla qualificazione”, il laconico commento dell’allenatore bianconero, che rivediamo e riascoltiamo in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘. La Juventus ha vinto per 3-2 dopo i tempi supplementari ma, in virtù della regola dei gol in trasferta, ha detto addio alla coppa.