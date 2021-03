Juventus-Porto 3-2, bianconeri eliminati e Ronaldo è deluso

Mastica amaro Cristiano Ronaldo per l’eliminazione della Juventus in Champions League. Non è bastato ai bianconeri di Andrea Pirlo, infatti, il 3-2 maturato dopo i tempi supplementari all’Allianz Stadium contro il Porto. Ai quarti di finale di Champions va la squadra di Sérgio Conceição. Tutta la delusione di Ronaldo per quanto accaduto in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.