Champions League, Juventus-Ferencvaros 2-1: la partita in un minuto | VIDEO

Champions League, la vittoria della Juventus

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIO – Qualificazione agli ottavi con il brivido per la Juventus, che batte con tante difficoltà il Ferencvaros. Gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Myrto Uzuni, ma Cristiano Ronaldo rimette subito la partita in parità. Secondo tempo a senso unico, ma i bianconeri riescono a passare in vantaggio soltanto al 92esimo grazie al solito Alvaro Morata. Ecco la partita in un minuto.