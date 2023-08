Galatasaray, il gol da fuori area di Mertens è da antologia | VIDEO

Il Galatasaray ha eliminato lo Zalgiris nei preliminari di Champions League con un gol pazzesco di Dries Mertens. Rivediamo la sua prodezza

Dopo il 2-2 dell'andata in Lituania, il Galatasaray ha vinto 1-0 a Istanbul contro lo Zalgiris in occasione del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2023-2024: nel prossimo turno, i turchi se la vedranno con gli sloveni dell'Olimpija Ljubljana. A decidere il match una prodezza di Dries Mertens, ex attaccante del Napoli. Un gol d'antologia, pura arte: destro al volo da fuori area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vediamo in questo video la sua magia