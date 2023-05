Champions League, finale Manchester City-Inter: delirio social | VIDEO

La finale di Champions League del prossimo 10 giugno sarà Manchester City-Inter. Ecco le reazioni social dei tifosi (soprattutto nerazzurri)

La finale dell'edizione 2022-2023 della Champions League, in programma il prossimo sabato 10 giugno a Istanbul (Turchia) sarà tra il Manchester City di Pep Guardiola (che ha eliminato in semifinale il Real Madrid, 1-1 e 4-0) e l'Inter di Simone Inzaghi (che ha fatto fuori il Milan, 2-0 e 1-0). Tifosi nerazzurri già preoccupati, sui social, per via dell'indiscutibile potenza della compagine inglese. Le reazioni più belle raccolte in questo video di 'GazzettaTV'