Inter, Zhang: “Vogliamo prenderci la rivincita contro il Milan” | VIDEO

Steven Zhang, Presidente dell'Inter, felice per l'approdo dei nerazzurri in semifinale di Champions League e desideroso di rivalsa sul Milan

L'Inter di Simone Inzaghi ha centrato il traguardo delle semifinali di Champions League: ieri sera, a 'San Siro', 3-3 contro il Benfica dopo la vittoria (0-2) di Lisbona della scorsa settimana. Ora, per i nerazzurri, sarà doppio derby contro il Milan di Stefano Pioli per un posto nella finale di Champions a Istanbul (Turchia) del prossimo 10 giugno: appuntamento il 10 e il 16 maggio. Di questo ha parlato Steven Zhang, Presidente del club nerazzurro, e lo ascoltiamo a tal proposito in questo video