Milan-Inter, Mauro: “La possibile assenza di Leao pesa” | VIDEO

Massimo Mauro al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e Mauro, ha parlato anche di Milan contro Inter

Massimo Mauro ha parlato di Milan-Inter: "Sarà il calcio italiano in vetrina. Speriamo che chi andrà in finale possa contendere la Coppa...Per me è favorita l'Inter, ma il Milan ha già vinto contro il Napoli. Sarebbe bella una finale tra Milan e Real Madrid. Non è la stessa cosa senza Leao. Se il Milan ha campo può far male. La tradizione in Champions, però conta"