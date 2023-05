Inter-Milan, Rijkaard: “Con Leao in campo squadra più forte” | VIDEO

Frank Rijkaard ha parlato di passato e presente del Milan (atteso dal derby contro l'Inter) alla 'Milano Football Week'. Le sue dichiarazioni

Nell'ultimo fine settimana Frank Rijkaard, ex centrocampista rossonero negli anni Ottanta e Novanta, è stato ospite alla 'Milano Football Week'. Per l'occasione, ha parlato del passato del Milan e della squadra di cui ha fatto parte. Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', però, si è soffermato anche e soprattutto sul presente del Diavolo. All'EuroDerby di domani sera, nello specifico: gara in cui potrebbe rientrare Rafael Leao. Le dichiarazioni dell'olandese nel video