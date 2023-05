Inter-Milan, ecco perché questo derby è già un’impresa | VIDEO

Una tra Inter e Milan andrà in finale di Champions League a Istanbul. Ma già avere avuto questo derby in semifinale rappresenta un'impresa

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Inter-Milan, il derby di Milano valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi partiranno dal doppio vantaggio conseguito all'andata e, pertanto, sono favoriti per l'approdo alla finale di Istanbul del prossimo 10 giugno rispetto ai rossoneri di Stefano Pioli. Nel video di 'GazzettaTV', intanto, viene spiegato il perché già aver avuto questo derby in semifinale rappresenta una vera e propria impresa per il calcio italiano e per le due milanesi