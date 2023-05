Inter-Milan, Ambrosini: “La presenza di Leao può condizionare” | VIDEO

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan di domani alla 'Milano Football Week'. Le sue dichiarazioni

Nell'ultimo fine settimana Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero e oggi commentatore per 'Prime Video', è stato ospite alla 'Milano Football Week'. Per l'occasione, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' per parlare del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Per Ambrosini, Diavolo tutt'altro che spacciato, seppur in svantaggio di due reti e con meno alternative rispetto ai nerazzurri. Il video con le sue dichiarazioni