Inter-Milan, Albertini: “Leao non può risolvere tutto da solo” | VIDEO

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan di domani sera a 'San Siro' alla 'Milano Football Week'

Nell'ultimo fine settimana Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, è intervenuto alla 'Milano Football Week'. A margine dell'evento, ha parlato poi a 'La Gazzetta dello Sport' del derby Inter-Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League e in programma domani sera alle ore 21:00. Si partirà con il vantaggio di due gol per i nerazzurri, ma, per Albertini, "nel calcio può succedere di tutto". A patto, però, che .... nel video le sue dichiarazioni