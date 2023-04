Inter, Inzaghi: “Conceição mio erede? Si sentono tante voci” | VIDEO

Simone Inzaghi, alla vigilia di Benfica-Inter di Champions League, ha commentato le voci che vogliono Sérgio Conceição in nerazzurro

Stasera, alle ore 21:00, si disputerà all'Estádio da Luz di Lisbona la sfida Benfica-Inter, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, si gioca in questo doppio confronto europeo gran parte del suo futuro: dovesse andare male, possibile un suo addio all'Inter a fine stagione. Il suo posto potrebbe essere preso da Sérgio Conceição, attuale tecnico del Porto ed ex calciatore nerazzurro negli anni Duemila. Ecco, nella conferenza stampa di presentazione di Benfica-Inter, come Inzaghi ha commentato questi 'rumors' di calciomercato