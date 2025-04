Champions League, Barcellona-Inter: pregi e difetti dei catalani | VIDEO

Si disputerà domani sera Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League: conosciamo meglio i blaugrana di Hansi Flick nel video

Barcellona e Inter si sfideranno in semifinale di Champions League: in palio c'è un posto nell'ultimo atto a Monaco di Baviera. Gli spagnoli, con Hansi Flick in panchina, sono diventati una macchina inarrestabile che torna a disputare una semifinale europea a distanza di sei anni dall'ultima volta. Scopriamo insieme i pregi e i difetti della squadra più in forma del momento in questo video