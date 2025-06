Il PSG ha vinto la Champions League battendo per 5-0 l'Inter in finale: i giocatori hanno sfilato in città con il trofeo sul pullman scoperto

I giocatori del PSG hanno sfilato per gli Champs-Élysées, a Parigi, sfoggiando il trofeo della Champions League. Il club francese ha vinto la prima Coppa dei Campioni della sua storia battendo l'Inter in finale per 5-0. Il video de LaPresse