Champions League 2024-2025, la Top 11 delle semifinaliste | VIDEO

Ecco, secondo il podcast 'La Tripletta' de 'La Gazzetta dello Sport', la Top 11 combinata delle semifinaliste di Champions League. Il video

Campioni affermati, giovani in rampa di lancio e alcune sorprese: le quattro semifinaliste di Champions League (Arsenal, PSG, Barcellona, Inter) mettono in campo il meglio che il calcio europeo possa offrire in questo momento. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', ipotizzata la Top 11 tra tutti i giocatori ancora in corsa per alzare la "coppa dalle grandi orecchie". Guarda il video