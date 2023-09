Milan, girone di Champions League infernale: ecco i precedenti | VIDEO

Il Milan è stato sorteggiato nel Gruppo F della Champions League 2023-2024 con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle: che girone impegnativo!

A Montecarlo giovedì 31 agosto è stata sorteggiata la fase a gironi della Champions League 2023-2024. Per il Milan di Stefano Pioli un girone di ferro con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle United. I rossoneri ritroveranno Sandro Tonali e Gianluigi Donnarumma e sfideranno Kylian Mbappé e compagni. Non è la prima volta che al Diavolo tocca un girone impegnativo in Champions: ecco come è andata in passato in questo video della redazione di 'GazzettaTV'