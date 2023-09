Champions League 2023-2024, Agresti: “Milan sfortunato, ma …” | VIDEO

Ieri a Montecarlo ha avuto luogo il sorteggio dei gironi della Champions League 2023-2024: Milan con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle United

Ieri pomeriggio, a Montecarlo, ha avuto luogo il sorteggio dei gironi della Champions League 2023-2024. Il Milan di Stefano Pioli è finito nel Gruppo F con PSG (sfida all'ex Gianluigi Donnarumma), Borussia Dortmund e Newcastle United (dove gioca un fresco ex rossonero, Sandro Tonali). Diavolo non propriamente fortunato. Stefano Agresti ('La Gazzetta dello Sport') ha commentato l'esito dei sorteggi Champions in questo video