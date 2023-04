Nuova settimana di coppe europee per Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Fiorentina: ecco la guida per seguire in tv la Champions

Il Milan si prepara per la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. Ecco quando e dove vedere i rossoneri. Non solo Champions: tutte le date e gli orari della partite delle italiane ancora in corsa per le tre coppe europee