Cesare Maldini, 4 anni fa moriva una leggenda. Sempre con noi

3 APRILE 2016 – 4 anni fa ci lasciava Cesare Maldini, bandiera e leggenda del Grande Milan, oltre che padre di Paolo. Giocatore, allenatore, commissario tecnico: è stato tutto. Nessuno più di lui incarnava il dna rossonero.

“Questo ragazzo è da Milan e nel Milan giocherà”.

Il 24 maggio 1953 esordì a 21 anni in Serie A con la Triestina di Perazzolo. L’anno dopo era già titolare e capitano.Nel. Di lui l’allenatore Béla Guttmann disse:

In rossonero restò per 12 anni, portando la fascia al braccio (dal 1961 in poi) e alzando la prima, storica Coppa dei Campioni del Milan e di una squadra italiana. Fu capitano, leader e trascinatore. Nereo Rocco quando voleva uscire da una discussione diceva: “parlé col mio capitano”. La palla passava a Cesare Maldini e a lui toccava risolvere tutte le grane, era già un allenatore in campo. Vinse anche 4 campionati e una coppa Latina prima di lasciare il Milan dopo 347 partite e tre gol.

Fu poi allenatore e ct dell’Italia Under 21 e della Nazionale Maggiore.

Da tecnico, non possiamo però non ricordare il successo nell’indimenticabile derby dell’11 Maggio 2011: Inter-Milan 0-6. Una notte indimenticabile in una stagione così così.

Morì la notte tra il 2 e il 3 aprile 2016 nella sua casa di Milano, all’età di 84 anni. La Serie A, il giorno stesso, osservò su tutti i campi un minuto di silenzio in suo ricordo, mentre il Milan giocò con il lutto al braccio la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.