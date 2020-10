VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Celtic-Milan, prima giornata di Europa League. Vincono ancora i rossoneri, che si impongono per 3-1. Una prova in controllo, senza apprensioni. Brilla Franck Kessie in mezzo al campo, trovano i primi gol Hauge e Brahim. Bene anche Samu Castillejo. Peccato per Sandro Tonali, non ancora a proprio agio. Ecco, in questa video news, i nostri migliori e peggiori rossoneri.

