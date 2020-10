CELTIC-MILAN: Europa League, la presentazione del match / News

VIDEO MILAN NEWS – Il passato è ormai alle spalle. Dopo sabato si è festeggiato e gioito, ma adesso è tempo di tornare concentrati sul prossimo impegno: inizia ufficialmente l’Europa League, per cui i rossoneri hanno sofferto e lottato tanto. Il primo appuntamento è Celtic-Milan, match dal sapore di un altro tipo di Europa, ma che al momento deve essere affrontato con lo spirito giusto. Gli scozzesi sono “retrocessi” in Europa League dopo non essere riusciti a passare il turno preliminare di Champions League. Nella nostra video news la presentazione della partita di Celtic Park.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>