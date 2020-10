CELTIC-MILAN: Europa League, 10 curiosità in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Pochi giorni per godersi la vittoria nel Derby e si torna subito in campo. Giovedì sera si giocherà Celtic-Milan, prima giornata dei gironi di Europa League. Il Diavolo si è sudato la partecipazione tra la rincorsa dello scorso campionato e i sofferti preliminari di quest’anno. Adesso bisogna iniziare nel migliore dei modi. In questa nostra video news abbiamo selezionato 10 curiosità e statistiche sulla sfida di Celtic Park, che vi proponiamo in soli 90 secondi. Eccole.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>