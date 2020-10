Celtic-Milan, ecco perché la vittoria arriva dal mercato (Video News)

Una vittoria che arriva dal mercato

ULTIME NOTIZIE VIDEO MERCATO MILAN – Celtic-Milan è stato il match che ha segnato l’esordio vincente della squadra di Stefano Pioli, reduce da una striscia positiva di 21 risultati utili consecutivi. I rossoneri, con 8 vittorie consecutive in stagione, dimostrano uno stato di forma straordinario. Nonostante le assenze, quelle di Hakan Calhanoglu e Ante Rebic su tutte, il Milan è riuscito ad archiviare la pratica Celtic grazie al… mercato. Sì perché i gol di ieri sera, messi a segno da Rade Krunic, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge nascondono tutti una storia diversa.

Il bosniaco, innanzitutto, sembrava ad un passo dall’accettare la corte del Friburgo, diposto ad offrire 8 milioni di euro. Stefano Pioli ha messo il veto alla cessione, ed ecco servito l’1-0. Brahim Diaz, arrivato in prestito secco, ha dato già modo di far parlare di sé per qualità e talento. Hauge invece, è stato un colpo di fulmine. Il match contro il Bodo Glimt ha fatto innamorare la società, che non ha perso tempo ad acquistarlo prontamente.

FOFANA AL LEICESTER PER COLPA DELLA… JUVENTUS. LA NOTIZIA >>>