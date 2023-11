Celta, Iago Aspas impazzisce e spacca il monitor del VAR | VIDEO

Iago Aspas, esperto attaccante del Celta, furioso al termine della sfida pareggiata in casa contro il Siviglia. Ecco perché ha perso la testa

Iago Aspas, attaccante del Celta, ha attirato le attenzioni del web per via del gesto furioso con cui ha contestato l'arbitro sul finale del match interno pareggiato 1-1 sabato contro il Siviglia. Il trentaseienne ex Liverpool ha perso la testa nei minuti di recupero, quando l'arbitro è stato richiamato dal VAR dopo aver fischiato il rigore del possibile 2-1 per i padroni di casa. Sfumata la possibilità di vittoria, Aspas ha sfogato la propria rabbia gettando a terra il monitor a bordo campo: guarda il video virale