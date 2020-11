Cassano tuona: “Milan? Senza Ibrahimovic arriverebbe decimo” | VIDEO

Milan, Cassano esalta Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Cassano, in diretta Instagram con Christian Vieri, ha speso parole al miele nei confronti dell’ex compagno Zlatan Ibrahimovic. Secondo l’ex calciatore, senza lo svedese, il Milan sarebbe una squadra da decimo posto in classifica. Tutti hanno beneficiato dal suo arrivo, da Hakan Calhanoglu a Rafael Leao passando per Davide Calabria. Questo lo scambio di battute.

