Cassano punge: “In questa Inter non avrei voluto giocare”

Antonio Cassano, in diretta sulla Bobo TV su Twitch, parla della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta: “Hanno vinto senza mai tirare in porta. Non hanno superato la metà campo. Erano in ventuno nell’area dell’Inter. Non è possibile. Le due formazioni non hanno confronto. I campionati si vincono così, è vero, ma l’Inter nelle prime quindici partite le ha giocate tutte così. Meritatamente è prima in classifica, ma ogni volta che incontra una squadra particolare va in difficoltà e si chiude. Non posso accettare che l’Inter gioca con dieci giocatori dietro la linea della palla. Fossi stato in campo mi sarei fatto cambiare dopo venti minuti”.

