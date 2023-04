Cassano attacca ancora Mourinho: “Fai ca**re” | VIDEO

Non si placa la polemica a distanza tra Antonio Cassano e José Mourinho. Ecco l'ultimo intervento del barese alla 'BoboTV' su 'Twitch'

Antonio Cassano, ex attaccante di tante squadre in Serie A e José Mourinho si odiano. Non fanno nulla per nasconderlo. E, di certo, non se le mandano a dire. Già da qualche giorno i due sono in aperta polemica e la saga si è arricchita nelle ultime ore di un ulteriore capitolo. 'FantAntonio', in diretta su 'Twitch' nell'ultima puntata della 'BoboTV', ha accusato nuovamente l'allenatore della Roma. Vediamo in questo video lo sfogo dell'ex giocatore azzurro contro il tecnico portoghese