Cassano critica Lukaku: “Ha due merluzzi al posto dei piedi” | VIDEO

Cassano contro Lukaku: le parole

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIO – Antonio Cassano, come al solito, non le manda a dire. Nel corso di una diretta Twitch ha criticato l'amico Nicola Ventola, che affermava come Romelu Lukaku non avesse difetti in questo momento. Pensiero esattamente contrario per 'Fantantonio', che ha paragonato i piedi del belga a due merluzzi. Un giocatore che non sarà mai raffinato, ma soltanto un animale fisico che ha fatto una fatica immane in Premier League. Ecco il video.