VIDEO – Con i suoi 53 gol in 58 partite, Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato a dir poco devastante in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Uno dei suoi avversari, Carles Gil, giocatore del New England Revolution, ha ricordato un super gol dello svedese in rovesciata. Ecco la spiegazione.

