Capello: “Gli allenatori italiani hanno dato mentalità europea” | VIDEO

Stefano Pioli, Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti - tre tecnici italiani - nelle semifinali di Champions League. Fabio Capello spiega il perché

Sono Milan, Real Madrid, Inter e Manchester City le quattro squadre qualificate per le semifinali di Champions League. Sulla panchina dei rossoneri, dei 'Blancos' e dei nerazzurri, ben tre allenatori italiani. Si tratta di Stefano Pioli, Carlo Ancelotti e Simone Inzaghi. Un loro esimio collega, Fabio Capello, oggi commentatore per 'Sky Sport', ha spiegato alla tv satellitare il perché del successo dei tecnici di casa nostra. Ecco, dunque, il suo parere in questo video