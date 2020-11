Capello: “Il Milan di Sacchi? Nato grazie a Liedholm” | VIDEO

Capello dice la sua sul Milan degli anni Ottanta e Novanta

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha fornito la sua opinione sul Milan che vinse tutto in Europa tra gli anni Ottanta e Novanta. Per lui, il Milan di Arrigo Sacchi non sarebbe stato possibile se, prima, non fosse avvenuta la ‘semina’ di quello squadrone da parte di Nils Liedholm. Vediamo ed ascoltiamo, dunque, le dichiarazioni dell’ex tecnico friulano su quel Diavolo nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.