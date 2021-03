Inter, l’endorsement di Capello per Barella

Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma e Juventus in Serie A, ieri sera ha speso parole d’elogio per Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Antonio Conte, ai microfoni di ‘Sky Calcio Club‘. Nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘ rivediamo e riascoltiamo, dunque, i complimenti del tecnico friulano all’indirizzo del classe 1997, punto fermo anche della Nazionale Italiana del C.T. Roberto Mancini.