Capello: “Ancelotti sarebbe perfetto per il nuovo Brasile” | VIDEO

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato di Carlo Ancelotti, suo giocatore in rossonero ed attuale tecnico del Real Madrid

Ieri sera il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha salutato la Champions League, sconfitto, pesantemente, nella semifinale di ritorno dal Manchester City di Pep Guardiola. Al termine del match Fabio Capello, ex allenatore del Milan e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato del futuro professionale di Ancelotti, suo giocatore in rossonero negli anni Novanta, che i 'rumors' di calciomercato accostano alla panchina del Brasile. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Capello su Ancelotti in questo video