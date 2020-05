VIDEO MILAN – Fabio Cannavaro, ex calciatore di Napoli, Parma, Juventus e Real Madrid, oggi allenatore del Guangzhou Evergrande, ha rivelato in diretta su ‘Instagram‘ con il giornalista sportivo Pierluigi Pardo un aneddoto divertente che lo lega a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e suo ex compagno di squadra in bianconero. Le parole di Cannaravo su Ibrahimovic in questo video.

