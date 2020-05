VIDEO – Fabio Cannavaro ha parlato in diretta Instagram con la ‘Iena’ Niccolò De Devitiis. L’attuale allenatore Guangzhou Evergrande ha le idee chiare sui motivi per i quali l’Italia trionfò ai Mondiale del 2006. Lo scoppio di Calciopoli diede più carica positiva? Per niente! Per Cannavaro il motivo è molto più semplice…

